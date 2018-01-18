سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2018 والعملة الأمريكية مستقرة





كتبت- هبة حسام

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 18-1-2018، آخر أيام الأسبوع المصرفى، عند سعر ختام تعاملات الأمس، ووفقا لأخر تعاملات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الدولار 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى مصر



استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الخميس، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، ثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.6580 جنيه للشراء

17.7580 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



الدولار اليوم

اتحاد المصارف العربية يعقد ملتقى مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى غسل الأموال



وعلى صعيد آخر، يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ف مصر واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF ملتقى مصرفى عربى تحت عنوان: "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها "، فى مدينة الأقصر، خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2018.

ويشارك فى أعمال الملتقى محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، وعبد الحفيظ منصور، رئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – لبنان، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، والمستشار أحمد سعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، ومحمد بدر محافظة الأقصر.