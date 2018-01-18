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"زراعة كفر الشيخ": إزالة 54 حالة تعدٍ وتوزيع 50 ألف طن سماد

الخميس، 18 يناير 2018 04:33 م
"زراعة كفر الشيخ": إزالة 54 حالة تعدٍ وتوزيع 50 ألف طن سماد إزالة تعديات - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال المهندس عبد الرافع عبد العظيم وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن تمكنت حملة مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 54 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 3 أفدنة، وتوزيع 50 ألف طن أسمدة متنوعة "يوريا.. ونترات" وعلاج مساحة 27 ألف فدان بنجر، و119 فدانا قمح، وألف ونصف فدان من الآفات "دودة القطن، ودودة قارضة، الحفار".

 

وأضاف عبد العظيم، فى بيان له، تم تطهير 23 كيلو مراوى، و45 كيلو متر مصارف، مؤكدًا على أنه تم عقد ندوة إرشادية خاصة بمحصول القمح بمركز بلطيم، وندوة إرشادية خاصة بمحصول القمح بمركز الحامول، وتفقد مواقع تطوير الرى الحقلى بمراكز كفرالشيخ، وقلين، ودسوق، والرياض، وسيدى سالم.


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