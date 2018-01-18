رئيس فلسطين يبحث هاتفيا مع وزير خارجية ألمانيا مستجدات العملية السياسية





(أ ش أ)

بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس ، مساء اليوم الخميس ، فى اتصال هاتفى تلقاه من وزير الخارجية الألمانى سيغمار غابرييل ، آخر مستجدات العملية السياسية على الساحة الفلسطينية ، واللقاء المرتقب بين الرئيس عباس ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل خلال الشهر الجاري.

وأكد الوزير الألمانى - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) - دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين ، مشيرا إلى أنه سيزور الأراضى الفلسطينية مطلع الشهر المقبل.