video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس فلسطين يبحث هاتفيا مع وزير خارجية ألمانيا مستجدات العملية السياسية

الخميس، 18 يناير 2018 10:35 م
رئيس فلسطين يبحث هاتفيا مع وزير خارجية ألمانيا مستجدات العملية السياسية الرئيس الفلسطينى محمود عباس


(أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس ، مساء اليوم الخميس ، فى اتصال هاتفى تلقاه من وزير الخارجية الألمانى سيغمار غابرييل ، آخر مستجدات العملية السياسية على الساحة الفلسطينية ، واللقاء المرتقب بين الرئيس عباس ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل خلال الشهر الجاري.

وأكد الوزير الألمانى - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) - دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين ، مشيرا إلى أنه سيزور الأراضى الفلسطينية مطلع الشهر المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الجهاد الإسلامى" فى فلسطين ترحب بالبيان الختامى لمؤتمر القدس العالمى

النائب يسري المغازي: مؤتمر القدس فى مصر رسالة قوية لترامب وإدارته

الرئيس الفلسطينى

ألمانيا

فلسطين

القدس

اسرائيل



لا تفوتك
الحكومة تتقدم بمشروع قانون يصرح لعربات المأكولات بإشغال الطرق مقابل رسوم

الحكومة تتقدم بمشروع قانون يصرح لعربات المأكولات بإشغال الطرق مقابل رسوم

قاتل شقيقه بالأميرية :حرمته من الحياة لرفضه إعطائى المال لشراء "الاستروكس"

قاتل شقيقه بالأميرية :حرمته من الحياة لرفضه إعطائى المال لشراء "الاستروكس"

الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية

الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية

تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب

تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب

الرئاسة: هناك إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء

الرئاسة: هناك إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة