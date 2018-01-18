رئيس جامعة القاهرة يعلن اليوم الخميس بدء أعمال تطوير مسشتفيات قصر العينى

رئيس جامعة القاهرة يعلن اليوم الخميس بدء أعمال تطوير مسشتفيات قصر العينىالخميس، 18 يناير 2018 12:00 ص
د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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يعقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مؤتمراً صحفياً هاماً ظهر اليوم الخميس بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة، يتم خلاله الإعلان عن بدء العمل فى تطوير مستشفيات قصر العينى، ومستشفى أبو الريش للأطفال "اليابانى".
كما يعلن رئيس جامعة القاهرة، خلال المؤتمر، عن تفاصيل البدء في تنفيذ مشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.
ومن المقرر أيضا أن يطرح رئيس الجامعة تفاصيل عدد آخر من المشروعات التى تعمل عليها الجامعة خلال المرحلة المقبلة.
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