رئيس أكاديمية فلسطين الدولية باكيا: "ناصر" قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها





كتب لؤى على وإسماعيل رفعت تصوير عمرو مصطفى

شهدت الجلسة الأولى باليوم الثانى لمؤتمر الأزهر لنصرة القدس ، فى حضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، استشهاد عدد من المتحدثين بالكلمات الخالدة للزعيم الراحل جمال عبدالناصر وسط تصفيق حاد من الحضور، وذلك تزامنا مع ذكرى الزعيم الراحل.

وقال الدكتور مهدي عبد الهادي رئيس الأكاديمية الفلسطينية لشئون الدولية، باكيا، إن جمال عبد الناصر علم العرب أن المواقف الرمادية لا تعيد أرض ولا تخرج سجين فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

وأكد خلال كلمته بالمؤتمر ، أن هناك أكثر من 5 آلاف معتقل فى السجون الإسرائيلية لإبعاده عن الوطن ولتزييف التاريخ دون مقاومة، ودعا عبد الهادى العرب لزيادة القدس وعدم نسيانها،داعيا بامتداد للازهر الشريف داخل المسجد الأقصى.