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خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير التخطيط العراقى

الخميس، 18 يناير 2018 12:49 م
خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير التخطيط العراقى الملك سلمان ين عبدالعزيز آل سعود


الرياض (أ ش أ )
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 استقبل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ، فى مكتبه بقصر اليمامة فى الرياض، وزير التخطيط والتجارة العراقى بالوكالة ، رئيس الجانب العراقى فى مجلس التنسيق السعودى العراقى الدكتور سلمان الجميلى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة السعودية و العراق، والتأكيد على أهمية مجلس التنسيق السعودى العراقى فى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات. 


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