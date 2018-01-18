خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير التخطيط العراقى

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير التخطيط العراقىالخميس، 18 يناير 2018 12:49 م
الملك سلمان ين عبدالعزيز آل سعود
الرياض (أ ش أ )
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استقبل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ، فى مكتبه بقصر اليمامة فى الرياض، وزير التخطيط والتجارة العراقى بالوكالة ، رئيس الجانب العراقى فى مجلس التنسيق السعودى العراقى الدكتور سلمان الجميلى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة السعودية و العراق، والتأكيد على أهمية مجلس التنسيق السعودى العراقى فى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.
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