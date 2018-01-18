حى باب الشعرية يحرر 22 محضر خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات





كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عقل رئيس حى باب الشعرية، أنه تم تنظيم حملة كبرى اليوم، لرفع الإشغالات ومراجعة النظافة والتشجير والرصف والإنارة بنطاق الحى.

وأضاف رئيس حى باب الشعرية، أن الحملة أسفرت عن رفع جميع الإشغالات الواقعة بخط سير الحملة وتحرير 13 محضر إشغال، و7 محاضر بيئة، ومحضرى إدارة بدون ترخيص ، كما تم متابعة سيارات المواد الغذائية المتواجدة بميدان باب الشعرية للتأكد من صلاحية المنتجات والأسعار المعلنة.

وتابع اللواء خالد عقل: " تم غلق وتشميع مخزن تحضير كشرى كائن فى بشارع عطفة الخراطين، لإدارته بدون ترخيص ومخالفة شروط الحماية المدنية، ومخالفة الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط عربتان كارو بخط سير الحملة واتخاذ الإجراءات بشأنهم، كما تم إخلاء العقار رقم 1 بشارع عطفة الشيخ المسعود من درب الأقماعية من الورش المتواجدة بداخله وإعادة تشميع العقار تمهيدا لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة له بالتنسيق مع قسم شرطة باب الشعرية ووفقا للدراسات الأمنية الصادرة له".