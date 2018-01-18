حكومة الأردن: نتواصل مع أهالى ضحايا حادثة السفارة الإسرائيلية.. ونقبل اعتذار تل أبيب والتعويض





كتب أحمد سامح

أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل، أن الحكومة الأردنية أعلنت عن تواصلها مع أهالى ضحايا حادثة السفارة الإسرائيلية وتؤكد قبولهم الأسف الإسرائيلى والتعويض.

وأضافت الحكومة الأردنية، "سنتخذ الإجراءات المناسبة في ضوء المذكرة الإسرائيلية التي تضمنت الاستجابة لشروطنا من أجل عودة السفير"، مشيرة إلى انها تلقت مذكرة رسمية إسرائيلية عبرت عن الأسف والندم الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية فى عمان.