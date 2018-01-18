video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 05:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حكم غيابى بسجن صحفية لبنانية بتهمة "التشهير" بالجيش

الخميس، 18 يناير 2018 04:39 م
حكم غيابى بسجن صحفية لبنانية بتهمة "التشهير" بالجيش الجيش اللبنانى


بيروت (أ ف ب)
إضافة تعليق

أصدرت المحكمة العسكرية فى بيروت حكماً غيابياً قضى بسجن الصحفية والباحثة اللبنانية حنين غدار لمدة 6 أشهر بتهمة "التشهير" بالجيش على خلفية مواقف أطلقتها فى العام 2014 فى واشنطن، وفق ما أكد مصدر قضائى الخميس.

وقال مصدر فى المحكمة العسكرية لوكالة فرانس برس "حكمت المحكمة العسكرية غيابياً فى العاشر من يناير بسجن حنين غدار لمدة 6 أشهر بجرم التشهير بالجيش اللبنانى والإساءة لسمعته واتهامه بالتفريق بين المواطنين اللبنانيين" بناء على إدعاء النيابة العامة العسكرية.

وأوضح أن الحكم صدر غيابياً بعدما تعذر إبلاغ غدار، المقيمة فى الولايات المتحدة، لمرتين وفقاً للأصول، قبل أن يتم إبلاغها لصقاً على مقر أقامتها الأخير فى لبنان.

وصدر الحكم بحق غدار التى تعمل باحثة زائرة فى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال ندوة نظمها المعهد قبل انضمامها الى صفوفه فى مايو 2014، تحدثت خلالها عن النفوذ الإيرانى وحليفه حزب الله اللبنانى فى الحرب السورية وفى لبنان.

وقال غدار فى معرض حديثها عن لبنان "السنة مقموعون من قبل حزب الله

والجيش اللبنانى فيما لا يمكن المساس بميليشيا حزب الله".

وأثار الحكم انتقاداً واسعاً فى صفوف الصحفيين والناشطين اللبنانيين الذين اعتبروه بمثابة تعد على حرية التعبير.

وعلى حسابه على موقع تويتر، أورد مركز سمير قصير للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية فى لبنان الأربعاء، أنه "يرفض بشكل تام أى دور للمحكمة العسكرية فى محاكمة صحفيين بسبب آرائهم".

ووصف الحكم بأنه "تصرّف رجعى، قمعى وخطير يتعارض مع فرادة لبنان فى المنطقة".

ويخضع نظام المحاكم العسكرية فى لبنان لسلطة وزارة الدفاع، وتطال انتقادات عدة المحكمة العسكرية غير المخولة أساساً لمحاكمة المدنيين.

وغالباً ما تعرب منظمات حقوقية عن قلقها من استخدام مسئولى وزارة الدفاع والجيش سلطة المحاكم العسكرية الواسعة "كأداة تخويف وانتقام ضد التعبير والنشاط السياسيَّين" وفق ما ورد فى تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش فى يناير 2017.

             


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قائد الجيش اللبنانى يلتقى قائد قوات الأمم المتحدة ومسئول أوروبى

الجيش اللبنانى: انفجار صيدا ناجم عن عبوة ناسفة وزنها حوالى 500 جرام

لبنان

اخبار لبنان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
الرئيس السيسى: تطوير التعليم فى مصر يحتاج 220 مليار جنيه سنويا (فيديو)

الرئيس السيسى: تطوير التعليم فى مصر يحتاج 220 مليار جنيه سنويا (فيديو)

طارق عامر: " 95 مليار دولار دخلوا مصر فى عام واحد بعد تحرير سعر الصرف"

طارق عامر: " 95 مليار دولار دخلوا مصر فى عام واحد بعد تحرير سعر الصرف"

فيديو.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتى فى اليونسكو"

فيديو.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتى فى اليونسكو"

إيهاب جلال يعلق على فيديو الأهلى الساخر من الزمالك

إيهاب جلال يعلق على فيديو الأهلى الساخر من الزمالك

من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى

من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى

"لا حياء فى العلم".. خبراء الطب ينقسمون حول تدريس الجنس بالمدارس والجامعات.. أطباء الذكورة يطالبون بتوعية الطلبة لمنع التحرش.. وأساتذة طب نفسى: يجب وضع منهج لا يجرح أحاسيس الطلاب.. ويؤكدون: النت شتت مجتمعنا

"لا حياء فى العلم".. خبراء الطب ينقسمون حول تدريس الجنس بالمدارس والجامعات.. أطباء الذكورة يطالبون بتوعية الطلبة لمنع التحرش.. وأساتذة طب نفسى: يجب وضع منهج لا يجرح أحاسيس الطلاب.. ويؤكدون: النت شتت مجتمعنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة