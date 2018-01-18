حزب "مشروع تونس" يعلن عن انسحابه من "وثيقة قرطاج"





تونس (أ ش أ)

أعلن حزب مشروع تونس اليوم الخميس، عن انسحابه من وثيقة قرطاج، وسحب دعمه لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبا بتغيير هذه الوثيقة "لأن بقاءها بشكلها الحالى هو عنوان لغياب الاستقرار" بحسب الحزب.

واعتبر الحزب - فى بيان - أن مسار اتفاق قرطاج "صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه "، مؤكدا "تقديره للجهود الأخيرة التى بذلها رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى لإنقاذ هذا المسار".

وتعقد حركة مشروع تونس ندوة صحفية اليوم بالعاصمة لتسليط الضوء على هذا الموقف ومبرراته.