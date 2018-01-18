حالة الطقس اليوم الخميس 18/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية.

حالة الطقس اليوم فى مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد في نهاية الفترة إلى وسط سيناء ومناطق في الوجه البحري تكون خفيفة على القاهرة والطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من أربع أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية والبحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

ترتفع درجات الحرارة قليلاً و تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، و يكون الطقس بارداً نسبياً مع ظهور بعض السحب المُنخفضة.

الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط تدريجياً أثناء النهار و تُصبح مُثيرة للغبار في عدة مناطق في المملكة.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف-متوسط ارتفاع الموج (20-40 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً:

تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي عميق يتمركز سطحياً شمال غرب سوريا و مُرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ومن أصل قطبي

يتحول الطقس تدريجياً ليُصبح عاصفاً إثر هبوب رياح جنوبية غربية شديدة السرعة، كما و تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع ليتحول الطقس ليُصبح شديد البرودة في الجبال.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات الصباح، وخاصة في شمال البلاد، وخلال ساعات المساء تتأثر فلسطين بمنخفض جوي عميق وتتساقط الامطار الغزيرة و المصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية فوق معظم المناطق، وخلال ساعات ما بعد منتصف الليل يحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق بعض القمم العالية،وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية خلال ساعات الليل.