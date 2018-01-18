جمارك الصادر بالإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المحلية





الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية برئاسه ممدوح جابر أحمد مدير عام الجمرك بالإشتراك مع الادارة العامة للأمن الجمركى بالإسكندرية برئاسة يسرى رجب والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية برئاسة محمد كامل وإدارة شرطة ميناء الإسكندرية من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المحلية والمستوردة بمستندات مزورة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته

وبناء على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك الصادر والإدارة العامة للأمن الجمركى والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى وإدارة شرطة ميناء الإسكندرية تفيد محاولة إحدى الشركات تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية إلى الأردن عن طريق مستندات مزورة ودون الحصول على الموافقات اللازمة، تم إحباط المحاولة.

وتبين وجود 25 طن من الأدوية البشرية المحلية والمستوردة بدون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وبموجب مستندات مزوره منسوبه لجمرك العبور منها كولد سبار ونورجسك وبنادول وكيوتومالك فيتنال وبروكسيمود وإيفيللين وكونجستال وفورينكس وأكتيفيد وسبازمو تراى ويوريبان وبنسلفون أكسيد

وتقدر قيمة الادوية المضبوطة بمبلغ 2 مليون و 255 ألفا و151 جنيها

قرر أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة