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الخميس، 18 يناير 2018 07:17 م
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تيلرسون يتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية فى التزود بالوقود

الخميس، 18 يناير 2018 05:53 م
تيلرسون يتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية فى التزود بالوقود وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون


واشنطن (أ ف ب)
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أعلن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون الخميس، أن روسيا تساعد كوريا الشمالية فى الالتفاف على بعض العقوبات المفروضة عليها لإجبارها على وقف برنامجها الصاروخى والنووى.

والعام الماضى، أيدت روسيا العقوبات الدولية التى اقترحتها واشنطن سعيا لإجبار نظام كيم جونج - أون على التفاوض بشأن نزع الأسلحة.

لكن تيلرسون قال للصحفيين فى طائرته فى ساعة متأخرة الأربعاء، إن موسكو لا تطبق الإجراءات بالكامل، بل ربما تحاول تقويضها، وخصوصا عبر تزويد الوقود.

وأضاف "يبدو لنا أنهم لا يطبقون بالكامل كافة العقوبات وهناك بعض الأدلة على احتمال أن يكونوا يمنعون تطبيق بعض العقوبات".

وتابع "تحدثنا إليهم فى هذا الشأن، قالوا انهم لا يفعلون ذلك، لكننا بالتأكيد لا نحصل منهم على الضمانات نفسها التى نتلقاها من الصينيين".

وردا على سؤال حول ماهية المواد التى يتهم موسكو بتزويدها لبيونج يانج قال "الوقود، الوقود بشكل رئيسى، لكن قطاعات أخرى محتملة أيضا".

ويأتى كلام تيلرسون بعد اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب روسيا بعرقلة تطبيق العقوبات وذلك فى مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء. 


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