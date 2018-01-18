توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية وBP العالمية لتطوير حقول كركوك

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية وBP العالمية لتطوير حقول كركوكالخميس، 18 يناير 2018 12:35 م
سفينة نفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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أكد وزير النفط العراقى جبار على اللعيبى حرص الوزارة على تطوير الحقول النفطية فى كركوك من أجل فتح صفحة جديدة لعمل شركة نفط الشمال وتحسين دورها فى زيادة الإنتاج الوطنى من النفط، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الشركة على أسس رصينة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة (BP) العالمية لتطوير حقول كركوك النفطية، من جهته قال مدير شركة (BP) مايكل تاونسند إن الشركة ستقوم بعمليات المسح وإعداد الدراسات المطلوبة من أجل العمل على تطوير الحقول النفطية فى كركوك وزيادة الإنتاج منها إلى معدلات تصل لـ(750) ألف برميل باليوم.
وزار وزير النفط محافظة كركوك اليوم الخميس، رافقه مدير شركة (BP) وتفقد خلال الزيارة الحقول النفطية فى المحافظة ووجه بضرورة الإسراع فى عمليات التأهيل، والتقى الوزير بمحافظ كركوك راكان الجبورى وناقش معه جملة من القضايا المتعلقة بالنفط والمشتقات النفطية.
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