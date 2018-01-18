تقرير بريطانى: مصرع 3378 شخصا بالعراق و3641 آخرين فى سوريا عام 2017





أ ف ب

ذكر تقرير نشره "مركز جينز لأبحاث الإرهاب والتمرد" البريطانى، أن العراق وسوريا شهدا العام الماضى انخفاضا هائلا فى اعداد الاشخاص الذين قتلوا بأعمال "إرهابية".

وعلى الرغم من العنف المستمر فى كلا البلدين، فقد تم تسجيل انخفاض فى عدد القتلى جراء هجمات تشنها تنظيمات على غرار تنظيم داعش.

ففى العراق قتل 3,378 شخصا فى هجمات مسلحين عام 2017 مقابل 8,437 قتيل عام 2016، أى بانخفاض بمعدل 60%، وفق مركز جينز.

وفى سوريا، كان هناك انخفاض بلغ 44%، إذ قتل 3,641 شخصا فى "عمليات إرهاب وتمرد" عام 2017 مقابل 6,477 قتيل فى العام الذى سبقه.