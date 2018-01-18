تقرير إحصائى: 1100 دار بمصر لرعاية 47.5 ألف مغترب ومسن





كتبت- هبة حسام

كشف تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجود 1107 دار رعاية بالدولة ترعى 47.548 ألف فرد ما بين مغتربين ومسنين ومتسولين ومن هم محرمون من رعاية أسرهم، علاوة على الصادر ضدهم أحكام قضائية وهم دون السن.

ووفقا للتقرير والصادر حول إحصاءات الخدمات الاجتماعية لعام 2016، بلغ عدد المؤسسات الراعية للأطفال المحرومين من أسرهم 471 دار، ترعى 9729 طفل، فيما بلغ عدد مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية والمصنفة ضمن دور الرعاية 171 دار يستفيد منها 15.7 ألف فرد.

كما أشار التقرير – الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة منها- غلى مؤسسات رعاية المسنين، والتى بلغ عددها حتى عام 2016 نحو 174 دار يوجد بها 3414 مُسن، أما دور المغتربين فبلغ عددها 243 دار، وترعى 16.471 ألف مغترب.

ومن بين دور الرعاية أيضا، مؤسسات رعاية المتسولين والتى بلغ عددها وفقا لتقرير إحصاءات الخدمات والمنشآت الاجتماعية، 7 مؤسسات فقط ترعى 292 متسول، أما دور الرعاية التى يودع بها من هم دون السن وصادر عليهم أحكام قضائية "أحداث جنح"، فبلغ عددها 41 دار ويوجد بها 1942 شخص.