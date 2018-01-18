تفاصيل اختراق عصابة مصرية لحسابات بنك بالولايات المتحدة وسرقة أمواله





الإسكندرية- أسماء على بدر

كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، بقيادة العقيد سعيد يوسف، رئيس مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، تشكيل عصابى خطير نجح فى اجتياز وسائل الأمان البنكية، و اختراق حسابات بنكية لبنك أمريكى يدعى "ELLS FARGO "، وقاموا باختراق كافة وسائل الحماية والأمان، وعلموا أرقام حسابات العملاء وأرقامهم السرية، وقاموا بتحويل مبالغ مالية لأسماء أشخاص فى مصر حتى تمت عملية السرقة كاملة.

بدأت الواقعة، بمعلومات تفيد بقيام 5 أشخاص بتأجير شقة مفروشة شرق الإسكندرية، يحملون لاب توبات، ويدخلون فى أوقات متأخرة من الليل ويثيرون الريبة، بدأت التحريات عن الخمس أشخاص لحين توصلت المباحث عن عملهم فى جرائم الإنترنت، وتم تكثيف التحريات لحين توصلت مباحث الأموال العامة بقيامهم بإختراق حسابات عملاء بنوك أمريكية منذ فترة طويلة وصلت إلى 7 سنوات .

ويستعين التشكيل العصابى، بأحد الوسطاء فى الولايات المتحدة الأمريكية، بجلب أرقام هواتف عملاء وقيامهم بالتواصل معهم بغرض تحديث بيانات شخصية للبنك، من أجل عوامل الآمان ليحصلوا بهذه الطريقة على كلمة السر الخاصة بالحساب، ويقوموا بتحويل مبالغ مالية من الحسابات الخاصة، إلى حسابهم الخاص داخل مصر عن طريق شركة تحويل أموال.

كما تخصص التشكيل العصابى فى البنوك الأمريكية لمدة 7 سنوات متتالية دون أن يعلم عنها أحد ، حتى قامت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية بكشف اللغز والقبض على الخمس متهمين، وجارى البحث عن الوسطاء الذين استعانوا بهم لسحب المبالغ المالية من شركة الأموال الخاصة.

وكانت قد تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه مفادها، قيام "و م ع" 31 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم مركز بنى عبيد- محافظة الدقهلية، "ع ن ا" 21 سنة طالب، مقيم بذات العنوان، "ه ا م" 23 سنة طالب مقيم المطرية - محافظة القاهرة، "ا م ا" 22 سنة بدون عمل، مقيم مركز بني عبيد - محافظة الدقهلية، "م ا ع" 33سنة، بدون عمل، مقيم مركز بني عبيد - محافظة الدقهلية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك الدولية، بإستخدام شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت "، فى إختراق حسابات البنوك الدولية، خاصة إحدى البنوك الأمريكية،WELLS FARGO ، بالإستعانه بأحد الأشخاص المُقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية فى معرفة أرقام الحسابات السرية للمودعين بالبنك، والإستيلاء على مبالغ مالية من أموال المودعين، وتحويلها إلى داخل البلاد من خلال شركة لتحويل أموال من الخارج، والإستعانه ببعض الأشخاص المجهولين "جاري تحديدهم"، فى سحب تلك المبالغ، والإستيلاء عليها لأنفسهم بدون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم عدد 5 جهاز حاسب آلي " لاب توب"، وعدد 4 فلاشة نت - فلاشة حفظ ذاكرة - 3 هاتف محمول.

بمواجهتهم، اعترفوا، وأضافوا بقيامهم بإنفاق المبالغ المستولي عليها على ملذاتهم الخاصة، و كُلفت إدارة البحث الجنائي، بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين، للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى ، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة.