تعيين "راجية سمير" رئيس قطاع التسويق بسوق دوت كوم





كتبت: هبة السيد

قامت سوق دوت كوم، أكبر موقع لتجارة التجزئة عبر الانترنت فى الشرق الأوسط، بتعيين راجية سمير الشرقاوى كرئيسة قطاع التسويق، حيث ستعمل "راجية" على توظيف خبرتها التى دامت على مدار 13 عامًا لتوجيه استراتيجية التسويق بهدف دفع عجلة نمو الأعمال للشركة وتعزيز المزايا التنافسية المستدامة ومكانة العلامة التجارية فى السوق المصرى والمنطقة.

هذا وقد تنوعت خبرة راجية سمير من خلال عملها فى كبرى الشركات والمؤسسات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بدأت مشوراها المهنى فى شركة فودافون مصر عام 2002 لتتدرج فى المناصب فى مختلف الأقسام حتى عام 2009، وخلال السنوات السبع فى فودافون تمكنت من أن تصل لمنصب رئيس فريق أبحاث تسويق المستهلك، مما مكنها من الإنضمام إلى الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ كمدير قطاع أبحاث تسويق المستهلك فى مصر ثم رئيس القطاع عن مصر وشمال إفريقيا، لتتولى عام 2014 مهام المدير الإقليمى للتسويق فى تونس وليبيا والسودان، عقب ذلك إنتقالها لشركة سامسونج إلكترونكس مصر الرائدة فى مجال التكنولوجيا، حيث تولت "راجية" مهام رئيس قسم التسويق لأكثر من عامين وأخذت على عاتقها مسئوليات تسويق العلامة التجارية وتسويق المنتجات والتجزئة والإشراف على إدارة العمليات والإبتكار المدفوع بتطوير أبحاث المستهلك وتطوير الرؤية الإستهلاكية وتطوير علاقات العملاء.

وجاء اختيار راجية سمير فى وقت تعمل فيه سوق.كوم وفقا لخطتها التوسعية حيث أن سوق دوت كوم يعد الآن أكبر موقع للتجارة الإلكترونية فى العالم العربي، ويضم أكثر من 400000 منتج من مختلف الفئات، حيث أن لدى المنصة الإلكترونية قدرة الآن على جذب أكثر من 23 مليون زائر شهريا، وينمو بسرعة كبيرة بسبب ازدياد عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت فى العالم العربي، كما أنه الوقت التى تم فيه تحقيق إنجاز الإنضمام إلى أمازون، مما يزيد من رغبة المنصة الإلكترونية فى تعزيز مكانتها فى السوق وتمكين عملاءها والتجار على حد سواء من تحقيق أقصى إستقادة من تجرية التسوق الإلكترونى.