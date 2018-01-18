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تعين شاكر العدوانى مديرًا للإعلام برابطة العالم الإسلامى

الخميس، 18 يناير 2018 09:12 م
تعين شاكر العدوانى مديرًا للإعلام برابطة العالم الإسلامى شاكر العدوانى


كتب إسماعيل رفعت
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قرر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الكائن مقرها فى مكة المكرمة، ترقية شاكر بن صالح العدوانى مديرا لإدارة الإعلام بالرابطة.
 
ويعد العدوانى من الكفاءات الإعلامية المتميزة فى مجالات العمل الإعلامى، وقد عمل مدير تحرير لمجلة الرابطة متنقلا بين إدارات الرابطة .
 
من جانبه عبَّر العدواني، فى بيان رسمى للرابطة، عن شكره وتقديره وبالغ امتنانه للأمين العام على هذه الثقة، راجياً من الله أن يكون عند حسن ظن المسؤولين، وأن تكون عوناً له على خدمة الإسلام والمسلمين.
 

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