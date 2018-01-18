تعليم الأقصر تعلن بدء الدراسة في "مدرسة النيل الدولية" 10 فبراير المقبل





الأقصر – أحمد مرعى

أعلن طه بخيت محمود وكيل وزارة التعليم بالاقصر، أنه طبقا لتعليمات الوزارة تقرر ان تبدأ الدراسة بمدرسة النيل المصرية بمدينة طيبة بالاقصر اعتبارا من 10-2-2018، موضحاً أنه فى حالة الاستفسار عن أى معلومات تخص المدرسة يتم الرجوع الى ادارة التعليم بالاقصر بالتنسيق مع نائب رئيس جهاز مدينة طيبه والمسئول عن ملف المدرسة.

وأضاف طه بخيت – في بيان صحفي - أنه تم قبول جميع الأطفال الذين تقدمو لمدرسة النيل (كى جى 1) اعتبارا من سن ثلاث سنوات ونصف وباب القبول مفتوح حاليا جميع السادة أولياء الأمور لتقديم ملفات الأطفال حتى 25 بناير2018 آخرميعاد لتسليم الطلبات بديون المديرية.