تعديل رسوم مكافحة الإغراق على واردات الإطارات الهوائية لتصبح 11% بدلا من 60%





كتب إسلام سعيد

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ الصين المُنتجة والمُصدرة من شركة Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd الصينية لتصبح 11% بدلاً من 60% من القيمة، ويبدأ سريان هذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وينتهى فى 5/3/2018.

وأوضح إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية، فى تصريحات صحفية، أن القطاع كان قد تلقى طلبًا من شركة Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd لإجراء مراجعة لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية، حيث تخضع الشركة لرسوم مكافحة إغراق قدرها 60% من القيمة طبقاً للقرار الوزارى رقم (195) لسنة 2008، حيث أنها لم تكن معروفة لسلطة التحقيق ولم تقم بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق الأصلى، ووفقاً لأحكام المادة (9- 5) من إتفاق مكافحة الإغراق والمادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 يحق للشركة التقدم بطلب لتحديد هامش إغراق فردى للشركة فى حالة عدم التصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق الأصلى بشرط إثبات عدم ارتباطها بأى من المصدرين أو المنتجين الخاضعين لهوامش إغراق فردية فى التحقيق الأصلى.

ولفت السجينى إلى قيام القطاع باتخاذ إجراءات بدء التحقيق حيث تم تحليل البيانات الواردة من الشركة، وإعداد تقرير الحقائق الأساسية، وكذا التقرير النهائى والذى تم عرضه على اللجنة الاستشارية، والتى أوصت بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية لتصبح 11% بدلاً من 60% من القيمة، مشيرًا إلى أن القطاع سيقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية والصناعة المحلية بشأن نتائج التحقيق.