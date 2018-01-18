تركيا تستدعى رافعة لاستعادة طائرة خرجت عن المدرج فى طرابزون





اسطنبول (أ ف ب)

بدأ مهندسون أتراك، الخميس، عمليات بالغة الدقة ليعيدوا طائرة غاصت فى منحدر يبعد بضعة أمتار عن البحر، بعد خروجها عن المدرج فى طرابزون.

وذكرت وكالة الانباء التركية دوغان، أن رافعتين وضعتا فى مطار طرابزون لاستعادة طائرة البوينج 737-800 التابعة لشركة بيغاسوس ايرلاينز، ونشرت صورها فى كل انحاء العالم، وهى عالقة بشكل مائل على بعد بضعة امتار فقط من سطح البحر.

وأغلقت سلطات المطار التركية مطار طرابزون فى الساعة 04،00 (01،00 ت غ) الخميس، فترة اربع وعشرين ساعة لتسهيل العمليات، كما ذكرت وكالة دوغان.

وربط مهندسون وتقنيون كوابل معدنية على مستوى جناحى الطائرة وذيلها، حتى تتمكن الرافعتان من رفعها تدريجيا، كما يتبين من الصور التى بثتها شبكات التلفزة التركية.

وبعد اعادتها الى المدرج، سيتم افراغ الطائرة من محروقاتها، ثم سحبها الى مرأب ستستعاد فيه امتعة 162 مسافرا كانوا على متنها لدى وقوع الحادث.

وكان جميع المسافرين وافراد الطاقم الستة قد خرجوا سالمين من حادث خروج الطائرة عن المدرج الذى وقع السبت. وتوقفت الطائرة على بعد امتار من مياه البحر الأسود بعدما غاصت فى الوحل، ثم انزلقت بضعة أمتار، وقال الطياران للمحققين، أن الطائرة خرجت عن المدرج بسبب السرعة الكبيرة وغير المبررة بعد لأحد محركيها بعد الهبوط على مدرج رطب.