video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: رؤيتى بشأن السياج الحدودى مع المكسيك لم تتغير

الخميس، 18 يناير 2018 06:01 م
ترامب: رؤيتى بشأن السياج الحدودى مع المكسيك لم تتغير الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس، إن رؤيته بشأن بناء سياج على الحدود مع المكسيك "لم يتغير مطلقا" وهو ما يتناقض مع تصريحات كبير موظفى البيت الأبيض.

كان جون كيلى أبلغ نوابا بالكونجرس من أصول لاتينية خلال لقاء أمس الأربعاء أن بعض آراء الرئيس خلال الحملة الانتخابية لم تكن تستند إلى معلومات وذلك وفقا لتقريرين لصحيفتى واشنطن بوست ونيويورك تايمز.

 

وتابع كيلى فى مقابلة فى وقت لاحق مع شبكة فوكس نيوز قائلا إن آراء الرئيس المنتمى للحزب الجمهورى قد تطورت.

 

وردا على ذلك كتب ترامب على تويتر اليوم الخميس قائلا "السياج هو السياج لم يتغير أو يتطور مطلقا منذ اليوم الأول الذى فكرت فيه" فى توبيخ لكيلى على ما يبدو.

 

والسياج قضية محورية فى جدل يدور داخل الكونجرس بشأن إصلاح قانون الهجرة قبل انقضاء أجل برنامج يعرف باسم "الحالمين" فى مارس آذار وهو برنامج يحمى المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى وهم أطفال.

 

ويرغب ترامب فى أن يتضمن أى اتفاق تمويلا للسياج الذى يعارضه الديمقراطيون ويتوقع أن يتكلف أكثر من 20 مليار دولار. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض: ترامب لم يكن "على إطلاع كاف" حول الجدار مع المكسيك

ترامب: المكسيك ستدفع 20 مليار دولار لبناء الجدار الحدودى على مراحل

امريكا

المكسيك

اخبار امريكا

اخبار المكسيك



لا تفوتك
السيسي: مصر كانت تدفع 15 مليار دولار شهريا لتوفير احتياجات الغاز والبترول

السيسي: مصر كانت تدفع 15 مليار دولار شهريا لتوفير احتياجات الغاز والبترول

قرار جمهورى بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

قرار جمهورى بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل

رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل

صحيفة إنجليزية عن حجازى: محارب جماهير وست بروميتش المفضل

صحيفة إنجليزية عن حجازى: محارب جماهير وست بروميتش المفضل

البدرى يُخطر لجنة الكرة برفض رحيل صالح جمعة للسعودية

البدرى يُخطر لجنة الكرة برفض رحيل صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة