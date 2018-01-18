ترامب: رؤيتى بشأن السياج الحدودى مع المكسيك لم تتغير





واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس، إن رؤيته بشأن بناء سياج على الحدود مع المكسيك "لم يتغير مطلقا" وهو ما يتناقض مع تصريحات كبير موظفى البيت الأبيض.

كان جون كيلى أبلغ نوابا بالكونجرس من أصول لاتينية خلال لقاء أمس الأربعاء أن بعض آراء الرئيس خلال الحملة الانتخابية لم تكن تستند إلى معلومات وذلك وفقا لتقريرين لصحيفتى واشنطن بوست ونيويورك تايمز.

وتابع كيلى فى مقابلة فى وقت لاحق مع شبكة فوكس نيوز قائلا إن آراء الرئيس المنتمى للحزب الجمهورى قد تطورت.

وردا على ذلك كتب ترامب على تويتر اليوم الخميس قائلا "السياج هو السياج لم يتغير أو يتطور مطلقا منذ اليوم الأول الذى فكرت فيه" فى توبيخ لكيلى على ما يبدو.

والسياج قضية محورية فى جدل يدور داخل الكونجرس بشأن إصلاح قانون الهجرة قبل انقضاء أجل برنامج يعرف باسم "الحالمين" فى مارس آذار وهو برنامج يحمى المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى وهم أطفال.

ويرغب ترامب فى أن يتضمن أى اتفاق تمويلا للسياج الذى يعارضه الديمقراطيون ويتوقع أن يتكلف أكثر من 20 مليار دولار.