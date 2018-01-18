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تداول آخر فيديو للداعية السعودى عبد العزيز التويجرى قبل اغتياله فى غينيا

الخميس، 18 يناير 2018 03:42 م
تداول آخر فيديو للداعية السعودى عبد العزيز التويجرى قبل اغتياله فى غينيا الداعية عبد العزيز التويجرى


كتبت مريم بدر الدين
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تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو لآخر ظهور للداعية السعودى الشيخ عبد العزيز التويجرى، قبل اغتياله فى غينيا على يد مسلحين مجهولين..

 

وقال مصدر أمنى إن الداعية "قتل برصاصتين فى الصدر حين كان على دراجة نارية مع أحد سكان القرية لنقله إلى سيارته".

وأضاف مصدر طبى أن "الدعية لفظ أنفاسه فى المكان فى حين أصيب صاحب الدراجة بجروح خطرة ونقل إلى مستشفى كانكان الإقليمى".

ودشن مغردون هاشتاج حمل اسم #استشهاد_الشيخ_عبدالعزيز_التويجرى ، أثنو فيه على محاسن التويجرى وجهوده فى خدمة الدين والدعوة إلى الله.


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غينيا

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