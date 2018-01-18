تداول آخر فيديو للداعية السعودى عبد العزيز التويجرى قبل اغتياله فى غينيا





كتبت مريم بدر الدين

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو لآخر ظهور للداعية السعودى الشيخ عبد العزيز التويجرى، قبل اغتياله فى غينيا على يد مسلحين مجهولين..

عاجل 🔴

.

.

شاهد بالفيديو الداعية الشيخ عبدالعزيز بن صالح التويجري رحمه الله في آخر ظهور له خلال توجهه للدعوة إلى الله في إحدى قُرى #غينيا قبل تعرضه للاغتيال برصاص مسلحين مجهولين.

.

. pic.twitter.com/bipndjLeiV — خبر عاجل (@AjelNews24) January 17, 2018

وقال مصدر أمنى إن الداعية "قتل برصاصتين فى الصدر حين كان على دراجة نارية مع أحد سكان القرية لنقله إلى سيارته".

وأضاف مصدر طبى أن "الدعية لفظ أنفاسه فى المكان فى حين أصيب صاحب الدراجة بجروح خطرة ونقل إلى مستشفى كانكان الإقليمى".

ودشن مغردون هاشتاج حمل اسم #استشهاد_الشيخ_عبدالعزيز_التويجرى ، أثنو فيه على محاسن التويجرى وجهوده فى خدمة الدين والدعوة إلى الله.