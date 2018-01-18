تحرير 83 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مباحث التموين بالجيزة، حملاتها الأمنية، لضبط أصحاب المصانع والمخازن غير المرخصة، التى تحتوى على سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى القبض على تجار المواد المدعمة.

وأسفرت حملة أشرف عليها العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 83 قضية تموينية، ضُبط خلالها كميات من الدواجن واللحوم الفاسدة، بالإضافة إلى أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.