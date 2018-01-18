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الخميس، 18 يناير 2018 01:46 م
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تحرير 637 مخالفة مرورية وتنفيذ 712 حكما قضائيا بأسوان

الخميس، 18 يناير 2018 12:46 م
تحرير 637 مخالفة مرورية وتنفيذ 712 حكما قضائيا بأسوان حملة مرورية - أرشيفية


أسوان ــ ندى سليم
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ضبطت مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس،637 مخالفة مرورية بميادين المحافظة وتنفيذ 712 حكما قضائيا لهاربين من العدالةخلال حملة أمنية بالمحافظة.

شملت المخالفات المرورية، تحرير 95 مخالفة عن تجاوز حد السرعة، فضلا عن 199 مخالفة غرامات ونش، وسحب التراخيص من 71 حالة عدم قبول التصالح، وضبط 4 سيارات و4 من عربات التكتوك بدون تراخيص.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت مديرية أمن أسوان، 712 حكما قضائيا لهاربين من العدالة، من بينهم 208 أحكام حبس جزئى، و37 حكم مستأنف، و346 حكم غرامات، و117 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 16 قضية تموينية بعد تحرير 7 مخالفات لأصحاب منافذ تجارية لعدم إعلانهم عن الأسعار، كما تم ضبط 3 مخالفات بالمخابز البلدية.

وفي مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 460 مخالفة متنوعة، نتج عنها رفع 136 حالة اشغالات من الطريق العام بإجمالى مضبوطات بلغ 297 والتي تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.


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