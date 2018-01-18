تحرير محاضر لأصحاب معارض أثاث قاموا برش المياه علي الأسفلت بدمياط





دمياط عبده عبد البارى

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط عددا من المحاضر لأصحاب معارض الأثاث بقرية السيالة على طريق دمياط - بورسعيد.



وكان اللواء ممدوح طه محمود السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط يرافقه اللواء هشام كمال رئيس مركز ومدينة دمياط يقومان بجولة تفقدية للقرية حيث تم رصد عدد من المخالفين برش المياه علي الأسفلت بعدد من المعارض بطريق السيالة بورسعيد.



وعلي الفور تم إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وعمل محاضر طبقا لقرار الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

يذكر أن محافظ دمياط مطلع العام الجارى قرر فرض غرامة فورية قدرها1000 جنيه على أصحاب المحال التى تقوم برش المياه على الطرق وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالقرى متابعة تنفيذ القرار وأشار إلى أن المحافظ أعلن أنه فى حالة عدم قيام رئيس القرية بتحصيل الغرامة يتم خصمها من راتبه وذلك بسبب تعمد أصحاب المحال والمعارض استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أمام المحال أو غسل وجهات المحلات والمعارض بما يمثل إهدارا للمال العام سواء من استغلال مياه الشرب فى غير الغرض المخصص لها أو تدمير الطرق وتأكلها.