video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 06:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير محاضر لأصحاب معارض أثاث قاموا برش المياه علي الأسفلت بدمياط

الخميس، 18 يناير 2018 10:24 م
تحرير محاضر لأصحاب معارض أثاث قاموا برش المياه علي الأسفلت بدمياط تحرير محاضر لأصحاب معارض أثاث


دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط عددا من المحاضر لأصحاب معارض الأثاث بقرية السيالة على طريق دمياط - بورسعيد.

وكان اللواء ممدوح طه محمود السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط يرافقه اللواء هشام كمال رئيس مركز ومدينة دمياط يقومان بجولة تفقدية للقرية حيث تم رصد عدد من المخالفين برش المياه علي الأسفلت بعدد من المعارض بطريق السيالة بورسعيد.

وعلي الفور تم إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وعمل محاضر طبقا لقرار الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.
يذكر أن محافظ دمياط مطلع العام الجارى قرر فرض غرامة فورية قدرها1000 جنيه على أصحاب المحال التى تقوم برش المياه على الطرق وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالقرى متابعة تنفيذ القرار وأشار إلى أن المحافظ أعلن أنه فى حالة عدم قيام رئيس القرية بتحصيل الغرامة يتم خصمها من راتبه وذلك بسبب تعمد أصحاب المحال والمعارض استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أمام المحال أو غسل وجهات المحلات والمعارض بما يمثل إهدارا للمال العام سواء من استغلال مياه الشرب فى غير الغرض المخصص لها أو تدمير الطرق وتأكلها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط يستقبل مدير مركز القلب والجهاز الهضمى الجديد

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

رش المياه

معارض الاثاث



لا تفوتك
الحكومة تتقدم بمشروع قانون يصرح لعربات المأكولات بإشغال الطرق مقابل رسوم

الحكومة تتقدم بمشروع قانون يصرح لعربات المأكولات بإشغال الطرق مقابل رسوم

قاتل شقيقه بالأميرية :حرمته من الحياة لرفضه إعطائى المال لشراء "الاستروكس"

قاتل شقيقه بالأميرية :حرمته من الحياة لرفضه إعطائى المال لشراء "الاستروكس"

الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية

الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية

تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب

تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب

الرئاسة: هناك إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء

الرئاسة: هناك إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة