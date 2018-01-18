تحريات مكثفة لضبط المتهمين بقتل خفير شركة بمنطقة شق الثعبان فى المعادى

تحريات مكثفة لضبط المتهمين بقتل خفير شركة بمنطقة شق الثعبان فى المعادىالخميس، 18 يناير 2018 12:48 م
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق
إضافة تعليق
تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها لضبط المتهمين فى واقعة قتل خفير بشركة فى منطقة شق الثعبان بالمعادى، بعد مشاجرة بينه والمتهمين، حيث أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسرعة تحديد وضبط المتهمين.
وكان قد انتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الواقعة، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات وإعداد التقرير الخاص بها.
كان قسم شرطة المعادى، تلقى إخطارا من مستشفى ثكنات المعادى، يفيد بوصول خفير شركة رخام مصابا بجرح غائر بالجمجمة وحالته حرجة، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة منذ وصوله.
وبالانتقال والفحص تبين وصول خفير فى العقد الثالث من عمره مصاب، وتبين أن أحد مسئولى الشركة قد أحضره للمستشفي، وأنه وجده مصابا داخل غرفته فى الصباح الباكر، فقام بنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفى جراء إصابته، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.
إضافة تعليق
"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول
دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة