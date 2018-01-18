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الخميس، 18 يناير 2018 01:46 م
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تحريات مكثفة لضبط المتهمين بقتل خفير شركة بمنطقة شق الثعبان فى المعادى

الخميس، 18 يناير 2018 12:48 م
تحريات مكثفة لضبط المتهمين بقتل خفير شركة بمنطقة شق الثعبان فى المعادى حملة أمنية - أرشيفية


كتب محمد عبد الرازق
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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها لضبط المتهمين فى واقعة قتل خفير بشركة فى منطقة شق الثعبان بالمعادى، بعد مشاجرة بينه والمتهمين، حيث أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسرعة تحديد وضبط المتهمين.
 
وكان قد انتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الواقعة، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات وإعداد التقرير الخاص بها.
 
كان قسم شرطة المعادى، تلقى إخطارا من مستشفى ثكنات المعادى، يفيد بوصول خفير شركة رخام مصابا بجرح غائر بالجمجمة وحالته حرجة، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة منذ وصوله.
 
وبالانتقال والفحص تبين وصول خفير فى العقد الثالث من عمره مصاب، وتبين أن أحد مسئولى الشركة قد أحضره للمستشفي، وأنه وجده مصابا داخل غرفته فى الصباح الباكر، فقام بنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفى جراء إصابته، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.
 
 

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مصرع خفير

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