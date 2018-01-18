تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بسرقة محل هواتف بمنطقة التبين

تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بسرقة محل هواتف بمنطقة التبينالخميس، 18 يناير 2018 12:59 م
محكمة - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الخميس، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة صاحب محل هواتف محمولة بمنطقة حلوان.
كانت البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة التبين الأوضاع بشارع وسط المساكن، حيث تنامى إلى سمعهم استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تبين أنها من "سامح ع ع" 30 سنة، صاحب محل هواتف محمولة، واتهم شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" بسرقة 2 هاتف محمول بأسلوب المغافلة، وأثناء محاولة ضبطه لاذ بالفرار.
تتبع رجال المباحث خط سير هروب المتهم، وتمكنوا من ضبطه، وتبين أنه "عبد القادر م ع" 38 سنة، عامل، مسجل خطر مخدرات، وسابق اتهامه فى 28 قضية آخرها 1676 العياط لسنة 2013، ومطلوب حبسه فى قضية "سرقة بالإكراه" وبحوزته الهاتفان المستولى عليهما.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة حيث تولت التحقيق، وقررت حبسه.
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