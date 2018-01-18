video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بسرقة محل هواتف بمنطقة التبين

الخميس، 18 يناير 2018 12:59 م
تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بسرقة محل هواتف بمنطقة التبين محكمة - أرشيفية


كتب محمد عبد الرازق
إضافة تعليق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الخميس، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة صاحب محل هواتف محمولة بمنطقة حلوان.
 
كانت البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة التبين الأوضاع بشارع وسط المساكن، حيث تنامى إلى سمعهم استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تبين أنها من "سامح ع ع" 30 سنة، صاحب محل هواتف محمولة، واتهم شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" بسرقة 2 هاتف محمول بأسلوب المغافلة، وأثناء محاولة ضبطه لاذ بالفرار.
 
تتبع رجال المباحث خط سير هروب المتهم، وتمكنوا من ضبطه، وتبين أنه "عبد القادر م ع" 38 سنة، عامل، مسجل خطر مخدرات، وسابق اتهامه فى 28 قضية آخرها 1676 العياط لسنة 2013، ومطلوب حبسه فى قضية "سرقة بالإكراه" وبحوزته الهاتفان المستولى عليهما.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة حيث تولت التحقيق، وقررت حبسه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس محامى و19 آخرين 15 يومًا لإثارتهم الشغب والبلطجة بالمعادى

تجديد حبس عصابة "توربينى السلام" 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس موظف بالطرق والكبارى بالسويس 15 يوما لاختلاسه أموال الرسوم

اخبار الحوادث

تجديد حبس

سرقه

سرقه الهواتف



لا تفوتك
السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة