تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار المحروقات لجلسة 15 مارس المقبل

كتب أحمد عبد الهادى

قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودى الدخل، لجلسة 15 مارس المقبل، لتقديم المستندات.

وذكرت الدعوى أن الدستور المصرى أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن إصدار الحكومة قرارا بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين، لم يصب فى مصلحة محدودى الدخل.