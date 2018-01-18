video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار المحروقات لجلسة 15 مارس المقبل

الخميس، 18 يناير 2018 01:46 م
تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار المحروقات لجلسة 15 مارس المقبل مجلس الدولة


كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودى الدخل، لجلسة 15 مارس المقبل، لتقديم المستندات.
 
 
وذكرت الدعوى أن الدستور المصرى أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن إصدار الحكومة قرارا بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين، لم يصب فى مصلحة محدودى الدخل.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الدولة يبدأ مراجعة قانون الزراعة الجديد

تعرف على الشروط المطلوبة للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد ب"مجلس الدولة"

صور.. البرلمان يوافق على مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية ويحيله لمجلس الدولة

مجلس الدولة

الحوادث

المفوضين

أسعار المحروقات



لا تفوتك
السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة