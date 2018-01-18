برلمان تركيا يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة

برلمان تركيا يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدةالخميس، 18 يناير 2018 11:38 م
البرلمان التركى
(رويترز)
إضافة تعليق
قالت محطة (سي.إن.إن ترك) اليوم الخميس إن البرلمان التركى وافق فى تصويت على تمديد حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 2016 ثلاثة أشهر أخرى وذلك للمرة السادسة.
ويعنى أحدث تمديد لحالة الطوارئ أن تركيا ستعيش عاما ونصف العام تحت حكم الطوارئ الذى يتيح للرئيس والحكومة تجاوز البرلمان وسن قوانين جديدة وتعطيل الحقوق والحريات.
إضافة تعليق
الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية
تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة