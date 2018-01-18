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الجمعة، 19 يناير 2018 07:38 ص
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برلمان تركيا يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة

الخميس، 18 يناير 2018 11:38 م
برلمان تركيا يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة البرلمان التركى


(رويترز)
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قالت محطة (سي.إن.إن ترك) اليوم الخميس إن البرلمان التركى وافق فى تصويت على تمديد حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 2016 ثلاثة أشهر أخرى وذلك للمرة السادسة.

ويعنى أحدث تمديد لحالة الطوارئ أن تركيا ستعيش عاما ونصف العام تحت حكم الطوارئ الذى يتيح للرئيس والحكومة تجاوز البرلمان وسن قوانين جديدة وتعطيل الحقوق والحريات.


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