انقطاع الكهرباء فى حيفا شمال إسرائيل لسوء الطقس

انقطاع الكهرباء فى حيفا شمال إسرائيل لسوء الطقسالخميس، 18 يناير 2018 11:57 م
طقس سىء
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الأحوال الجوية السيئة التى ضربت إسرائيل مساء اليوم الخميس تسببت فى قطع الكهرباء بالعديد من المناطق فى انحاء اسرائيل ولا سيما فى مديمة حيفا الواقعة شمال إسرائيل.
وقالت الصحيفة أن الرياح الشديدة أدت إلى قطع التيار الكهربائى، حيث سقطت الأشجار على أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة فى المدينة التى تعرضت لأسوء موجة طقس سىء .
وأوضحت أن رجلين على الأقل أصيبا بجروح وكسور فى أماكن متفرقة من الجسد.
إضافة تعليق
الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية
تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة