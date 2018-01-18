انقطاع الكهرباء فى حيفا شمال إسرائيل لسوء الطقس





كتب- هاشم الفخرانى

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الأحوال الجوية السيئة التى ضربت إسرائيل مساء اليوم الخميس تسببت فى قطع الكهرباء بالعديد من المناطق فى انحاء اسرائيل ولا سيما فى مديمة حيفا الواقعة شمال إسرائيل.

وقالت الصحيفة أن الرياح الشديدة أدت إلى قطع التيار الكهربائى، حيث سقطت الأشجار على أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة فى المدينة التى تعرضت لأسوء موجة طقس سىء .

وأوضحت أن رجلين على الأقل أصيبا بجروح وكسور فى أماكن متفرقة من الجسد.