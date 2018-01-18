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انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر "الأزهر العالمى لنصرة القدس" (صور)

الخميس، 18 يناير 2018 10:34 ص
انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر "الأزهر العالمى لنصرة القدس" (صور) مؤتمر نصره القدس


كتب لؤى على و إسماعيل رفعت - تصوير عمرو مصطفى
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انطلقت  منذ قليل، فعاليات الجلسة الأولى لليوم الثانى لمؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، والذي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين.

وتتضمن الجلسة الأولى، وعنوانها "استعادة الوعي بقضية القدس"، ويديرها الدكتور عبد العزيز التويجرى، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، أربعة محاور: الأول هو "الدور السياسي في استعادة الوعي"، ويتحدث فيه السفير مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الخارجية السوداني الأسبق، والدكتورة فاديا كيوان، المدير السابق لمعهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف فى لبنان، والدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية السابق.

أما المحور الثاني، فيتناول موضوع "المركز القانونى الدولى للقدس"، ويتحدث فيه الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية المصرى الأسبق، والدكتور ياسين العيوطى، أستاذ القانون الدولى والخبير بالأمم المتحدة.

ويدور المحور الثالث للجلسة حول "الدور الثقافى والتربوى"، ويتحدث فيه فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله للحوار، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر.

ويناقش المحور الرابع "الدور الإعلامى فى استعادة الوعى"، ويتحدث فيه: مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - مصر، - بيروت، والدكتور سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية - المغرب. يدير الجلسة الدكتور عبدالعزيز التويجرى، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو.

وعقب انتهاء الجلسة الأولى، ترفع أعمال المؤتمر لاستراحة قصيرة، تبدا بعدها الجلسة الثانية، وعنوانها "المسئولية الدولية تجاه القدس".

وانطلقت فعاليات "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس" أمس فى مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، وحشد كبير من كبار الشخصيات السياسية والدينية ورجال الفكر والثقافة، يمثلون 68 دولة، إضافة إلى حضور إعلامى تجاوز الـ800 صحفى وإعلامى.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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