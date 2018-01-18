انطلاق فاعليات معرض "إيجى بلاست" بمشاركة 67 شركة مصرية (صور)الخميس، 18 يناير 2018 12:41 م
معرض ايجى بلاست
كتبت: دانه الحديدى تصوير: احمد معروف
إضافة تعليق
انطلقت اليوم الخميس، فاعليات الدورة السابعة لمعرض "إيجى بلاست"، المتخصص بمنتجات ومستلزمات صناعة البلاستيك، والذى تنظمه الجمعية المصرية لمصدرى ومصنعى البلاستيك، بالتعاون مع المجلس التصديرى لصناعة البلاستيك وشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، وذلك بمقر مركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة.
وافتتح المعرض، الذى تستمر فعالياته حتى 21 يناير الجارى، بحضور المهندس خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى للكيماويات، وحامد موسى رئيس جمعية مصنعى ومصدرى البلاستيك.
ويشارك فى المعرض، والمقام على مساحة 2500 متر، 67 شركة مصرية متخصصة بصناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمواد الخام المستخدمة بالصناعة، وهو ضعف عدد الشركات المصرية التى شاركت فى الدورات السابقة للمعرض، بجانب 50 شركة أجنبية.
إضافة تعليق
"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول
دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة