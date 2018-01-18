انطلاق فاعليات معرض "إيجى بلاست" بمشاركة 67 شركة مصرية (صور)





كتبت: دانه الحديدى تصوير: احمد معروف

انطلقت اليوم الخميس، فاعليات الدورة السابعة لمعرض "إيجى بلاست"، المتخصص بمنتجات ومستلزمات صناعة البلاستيك، والذى تنظمه الجمعية المصرية لمصدرى ومصنعى البلاستيك، بالتعاون مع المجلس التصديرى لصناعة البلاستيك وشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، وذلك بمقر مركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة.

وافتتح المعرض، الذى تستمر فعالياته حتى 21 يناير الجارى، بحضور المهندس خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى للكيماويات، وحامد موسى رئيس جمعية مصنعى ومصدرى البلاستيك.

ويشارك فى المعرض، والمقام على مساحة 2500 متر، 67 شركة مصرية متخصصة بصناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمواد الخام المستخدمة بالصناعة، وهو ضعف عدد الشركات المصرية التى شاركت فى الدورات السابقة للمعرض، بجانب 50 شركة أجنبية.