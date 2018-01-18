اليوم.. وزير الصناعة يفتتح معرض "إيجى بلاست" لصناعة البلاستيك





كتبت: دانه الحديدى

يفتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، الدورة السابعة لمعرض "إيجى بلاست"، اكبر معرض متخصص فى صناعة البلاستيك ومستلزماتها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور المهندس خالد أبو المكارم، وكيل غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وحامد موسى رئيس الجمعية المصرية لمصدرى ومصنعى البلاستيك، وذلك بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة.

ويشارك فى المعرض، الذى ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجارى، على مساحة 2500 متر، 67 شركة مصرية متخصصة بصناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمواد الخام المستخدمة بالصناعة، وهو ضعف عدد الشركات المصرية التى شارك فى الدورات السابقة للمعرض، بجانب 50 شركة اجنبية.