اليابان تحتج على تحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق مدرسة باليابان





طوكيو (أ ش أ)

أرسلت اليابان اليوم الخميس، احتجاجاً للجيش الأمريكى على تحليق طائراته المروحية فوق مدرسة ابتدائية بمحافظة أوكيناوا ، حيث سقطت نافذة من مروحية أمريكية على ملعب المدرسة الشهر الماضى.

وصرح وزير الدفاع اليابانى "إيتسونورى أونوديرا" بأن المسئولين فى الوزارة والكاميرات الأمنية أكدوا تحليق ثلاث مروحيات تابعة لفيلق البحرية الأمريكية اليوم الخميس، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن اتش كيه".

وقال أونوديرا ، إنه أرسل فوراً احتجاجاً شديداً إلى "تشارليس تشياروتى" نائب قائد القوات الأمريكية فى اليابان وأخبره أنه من المؤسف أن تحلق المروحيات العسكرية الأمريكية فوق المدرسة بالرغم من طلب اليابان إيقاف مثل تلك التحليقات.

وأضاف أونوديرا أن الشعب اليابانى كله غاضب وليس فقط سكان محافظة "أوكيناو".

وتقع المدرسة بجانب محطة فوتينما الجوية التابعة للبحرية الأمريكية، واشترك طلاب المدرسة فى تدريب للإخلاء لحماية أنفسهم من الأجسام الساقطة قبل ساعات من تلك التحليقات.