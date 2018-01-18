النيابة تصرح بدفن قهوجى الهرم: انتحر لمغادرة زوجته المنزل

النيابة تصرح بدفن قهوجى الهرم: انتحر لمغادرة زوجته المنزلالخميس، 18 يناير 2018 09:53 م
جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية يدفن جثمان قهوجى شنق نفسه داخل مسكنه، بسبب خلافات أسرية دفعت زوجته لترك المنزل.
وتلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا بانتحار شخص داخل مسكنه، وبإجراء التحريات تبين أن "س.أ" 60 سنة قهوجى، علق رقبته بحبل فى غرفة نومه.
وذكرت زوجته أنها تركت المنزل منذ أسبوع، بسبب خلافات بينهما، وتلقت اتصالا من جيرانها بانبعاث رائحة كريهة من الشقة، وعندما حضرت لاستطلاع الأمر عثرت على زوجها منتحرا، وأكدت أن تدهور حالته النفسية دفعته للانتحار، فتحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
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