النيابة تحقق مع طالب بجامعة حلوان متهم بترويج عملات مزورة بأحد المطاعم





كتب محمد عبد الرازق

بدأت نيابة حلوان، التحقيق مع طالب بكلية الحقوق عقب القبض عليه وبحوزته أموال مزورة بمنطقة حلوان.

البداية عندما ورد بلاغ من الأمن الإدارى لجامعة حلوان إلى قسم شرطة حلوان، بالقبض على "محمد أ" طالب بكلية الحقوق، وبحوزته مبلغ مالى مزور، كان يقوم بترويجه داخل أحد المطاعم.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم حلوان، وتم القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.