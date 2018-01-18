النيابة تتحفظ على أجهزة طبية مصنعة من تدوير القمامة بأبو النمرس





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة مركز الجيزة برئاسة المستشار مدحت هانى، بالتحفظ على 9500 جهاز طبى، ومواد خام تستخدم فى صناعة الأجهزة الطبية، لعرضها على الأجهزة المختصة وفحصها، بعد ضبطها داخل مصنع غير مرخص يتم صناعتها من تدوير القمامة.

وكانت معلومات قد وردت للعميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة تفيد استخدام " تامر. ف " صاحب مصنع مستلزمات طبية مواد بلاستيكية منتجة من تدوير القمامة لإنتاج الأجهزة الطبية خاصة المستخدمة فى عمليات القلب المفتوح.

وبمداهمة المصنع تم القبض على المدير المسئول وضبط بحوزته 9500 جهاز طبى بالإضافة إلى طن من المواد الخام البلاستيك.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.