المندوب السورى: الحكومة السورية ستحضر محادثات الأسبوع المقبل بفيينا





رويترز

قال رمزى عز الدين رمزى نائب مبعوث الأمم المتحدة لسوريا اليوم الخميس، إن الحكومة السورية ستحضر محادثات ترعاها المنظمة الدولية في فيينا الأسبوع المقبل.