المندوب السورى: الحكومة السورية ستحضر محادثات الأسبوع المقبل بفيينا

المندوب السورى: الحكومة السورية ستحضر محادثات الأسبوع المقبل بفييناالخميس، 18 يناير 2018 03:37 م
الرئيس السورى بشار الأسد
رويترز
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قال رمزى عز الدين رمزى نائب مبعوث الأمم المتحدة لسوريا اليوم الخميس، إن الحكومة السورية ستحضر محادثات ترعاها المنظمة الدولية في فيينا الأسبوع المقبل.
وقال رمزي في مؤتمر صحفي في دمشق إن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السورى أبلغه بعزم الحكومة على الحضور.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت الحكومة والمعارضة السورية إلى اجتماع خاص فى فيينا الأسبوع القادم.
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