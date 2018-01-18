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الخميس، 18 يناير 2018 04:34 م
خالد صلاح
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المندوب السورى: الحكومة السورية ستحضر محادثات الأسبوع المقبل بفيينا

الخميس، 18 يناير 2018 03:37 م
المندوب السورى: الحكومة السورية ستحضر محادثات الأسبوع المقبل بفيينا الرئيس السورى بشار الأسد


رويترز
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قال رمزى عز الدين رمزى نائب مبعوث الأمم المتحدة لسوريا اليوم الخميس، إن الحكومة السورية ستحضر محادثات ترعاها المنظمة الدولية في فيينا الأسبوع المقبل.

وقال رمزي في مؤتمر صحفي في دمشق إن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السورى أبلغه بعزم الحكومة على الحضور.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت الحكومة والمعارضة السورية إلى اجتماع خاص فى فيينا الأسبوع القادم.

 

 


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