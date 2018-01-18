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المرور تحذر قائدى السيارات بسبب سوء الأحوال الجوية على الطرق

الخميس، 18 يناير 2018 11:33 م
المرور تحذر قائدى السيارات بسبب سوء الأحوال الجوية على الطرق سوء الأحوال الجوية - ارشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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ناشدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الاشقر مساعد وزير الداخلية، قائدى السيارات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء القيادة على الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
ورصدت المتابعات الميدانية، أتربة كثيفة على الطرق السريعة والرئيسية تتسبب فى إعاقة قائدى المركبات ، وقامت الإدارة بتكثيف الخدمات على الطرق للحد من الحوادث المرورية.
 
وأهابت الإدارة ، قائدى السيارات بالالتزام بالتعليمات والارشادات حرصا على سلامتهم لحين تحسن الأحوال الجوية.
 
 

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