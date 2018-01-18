"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1212 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1212 مركبة مخالفة بالمحافظاتالخميس، 18 يناير 2018 12:00 ص
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 890 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 322 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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