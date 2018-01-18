المرور : إغلاق جزئى لشارع يوسف السباعى بالقاهرة الجديدة لمدة 4 شهور





كتب عبد الرحمن سيد

تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة على أعمال إنشاءات بمدينة الرحاب لمدة 4 شهور على أن يتم غلق اتجاه من شارع يوسف السباعى بعد حصول شركة العربية للمرافق والإنشاءات على تصريح تنفيذ مشروع أعمال تصميم وتنفيذ خط طرد رئيسى قطر 1000 مم.

و ستكون جميع الأعمال بغلق اتجاه بشارع يوسف السباعى المجاور لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وترك الاتجاه الآخر لمرور السيارات اتجاهين حتى انتهاء الأعمال والتى ستكون ليلا ونهارا اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 17 / 5 / 2018.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.