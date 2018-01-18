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القبض على 7 تجار مخدرات فى حملة أمنية بشبرا الخيمة

الخميس، 18 يناير 2018 03:28 م
القبض على 7 تجار مخدرات فى حملة أمنية بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، القبض على 7 تجار مواد مخدرة بمنطقة شبرا الخيمة، فى حملة مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية لضبط تجار السموم البيضاء وتم إحالة المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

 

وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية للواء محمد الألفى مدير المباحث بتكثيف الحملات على منطقة شبرا الخيمة كظهير لمحافظة القاهرة وضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام فقامت حملة مكبرة أشرف عليها العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية وتمكنت من ضبط 7 تجار حشيش وأقراص مخدرة، والمتهمون هم كرم. ف 41 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 13 قضية مخدرات وسلاح وسرقة وسائل نقل وسرقة متنوعة وتدابير أمنية ومحمد. س 34 سنة عاطل وبحوزتهما فرد خرطوش و110 أقراص مخدرة ومبلغ مالى 1750 جنيها.

 

وكما قبضت المديرية على محمد ع 39 سنة عاطل وبحوزته 50 قرصا مخدرًا ومبلغ مالى 310 جنيهات و"مطواة" وضبط محمد. ن 25 سنة عاطل وبحوزته كميه من مخدر الحشيش و"مطواة" وزغبى ع 23 سنة عاطل وبحوزته 2700 قرص مخدر ومبلغ مالى 1400 جنيه، وضبط المدعو أحمد. ا 30 سنة عاطل وبحوزته كميه من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 4850 جنيها بقصد الاتجار وضبط محمد. ا 19 سنة عاطل وبحوزته 110 أقراص مخدرة ومبلغ مالى 260 جنيهًا، تم التحفظ على المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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