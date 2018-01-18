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الخميس، 18 يناير 2018 01:49 م
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القبض على 6 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالدقهلية

الخميس، 18 يناير 2018 01:22 م
القبض على 6 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالدقهلية اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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ألقى ضباط الأمن الوطنى بالدقهلية القبض على 6 من عناصر جماعة الإخوان بمركز طلخا.

وقد تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارًا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية بتمكن ضباط الأمن الوطنى من ضبط 6 من عناصر جماعة الإخوان بمركز ومدينة طلخا.

ووجهت لهم تهم الانتماء إلى جماعة محظورة، وقد تم ضبط بحوزتهم أجهزة محمول وبعض أجهزة الكومبيوتر ولاب توب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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