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القبض على مسجل خطر قبل ترويج 200 جرام حشيش فى المرج

الخميس، 18 يناير 2018 10:47 م
القبض على مسجل خطر قبل ترويج 200 جرام حشيش فى المرج حشيش - ارشيفية


كتب عبد الله محمود
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ألقى رجال مباحث المرج القبض على مسجل خطر، بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وحرروا له المحضر اللازم، وأحالوه للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث المرج معلومات باتجار "سامح.م" وشهرته"زعبوكه" 35 سنة " مسجل خطر " فى المواد المخدرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط المتهم وبحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهم بحيازته للحشيش بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعه، فتحرر له المحضر اللازم ، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة.

 


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