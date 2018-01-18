القبض على عامل خردة متهم بقتل عامل فى أبو صوير بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز أبوصوير، فى كشف لغز العثور على جثة عامل مصابا بعدة طعنات ومدفونا بالرمال بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بالعثور على جثة "أحمد.ج.م" عامل، مدفونة بقطعة أرض فضاء بدائرة المركز، فتم تشكيل فريق من البحث الجنائى بأمن الإسماعيلية، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى وجود خلاف بين المجنى عليه و"السيد. ك.م" مزارع، على خلفية تعدى الأخير عليه بالقول أثناء المرور بالطريق العام، فقرر نجل الأخير المتهم "مجدى. ا.ك" 25، عامل خردة الانتقام لوالده، حيث استدرج المجنى عليه أثناء عودته من العمل بدعوى التحدث إليه مُستغلاً هدوء المنطقة، وتعدى عليه بالسلاح الأبيض مُسبباً وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه انتقاماً لوالده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.