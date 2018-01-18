القبض على عاطل بحوزته 8 كيلو بانجو وسلاحين ناريين بكفر الشيخ

تمكنت مباحث بيلا بكفر الشيخ، من القبض على أكبر تاجر مخدرات ،وبحوزته 8 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر،و سلاحيين ناريين ،وذخيرة حية،ومبالغ مالية،تحرر المحضر اللازم،وتولت النيابة العامة التحقيق .

تلقي اللواء أحمد صالح،مدير أمن كفر الشيخ،إخطارًا من العميد محمد عمار،مدير المباحث الجنائية،يفيد تمكن ا لرائد محمد عبد العزيز،رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونيه ،من القاء القبض على "ا.ر.ا.ر" 28سنه ،عاطل،ومقيم بقرية الجرايدة دائرة المركز،والسابق إتهامه في قضية مخدرات، بحوزته 2 سلاح ناري "بندقية خرطوش أجنبية الصنع،7 طلقات من ذات العيار، وطبنجة أجنبية الصنع ،4 طلقات 9 ملي "وكمية من نبات البانجو المخدر زنة 8 كيلو جرامات،و 4630 جنيها، وهاتف محمول.