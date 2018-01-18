القبض على عاطل بحوزته 8 كيلو بانجو وسلاحين ناريين بكفر الشيخ

القبض على عاطل بحوزته 8 كيلو بانجو وسلاحين ناريين بكفر الشيخالخميس، 18 يناير 2018 10:06 م
بانجو -أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان
إضافة تعليق
تمكنت مباحث بيلا بكفر الشيخ، من القبض على أكبر تاجر مخدرات ،وبحوزته 8 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر،و سلاحيين ناريين ،وذخيرة حية،ومبالغ مالية،تحرر المحضر اللازم،وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقي اللواء أحمد صالح،مدير أمن كفر الشيخ،إخطارًا من العميد محمد عمار،مدير المباحث الجنائية،يفيد تمكن الرائد محمد عبد العزيز،رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونيه ،من القاء القبض على "ا.ر.ا.ر" 28سنه ،عاطل،ومقيم بقرية الجرايدة دائرة المركز،والسابق إتهامه في قضية مخدرات، بحوزته 2 سلاح ناري "بندقية خرطوش أجنبية الصنع،7 طلقات من ذات العيار، وطبنجة أجنبية الصنع ،4 طلقات 9 ملي "وكمية من نبات البانجو المخدر زنة 8 كيلو جرامات،و 4630 جنيها، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم ،اعترف بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من منزله وكرا لممارسة نشاطه،وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه،تحررالمحضر اللازم بالواقعة برقم 647 جنايات مركز بيلا لسنة 2108،وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
إضافة تعليق
الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية
تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة