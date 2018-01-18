video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل أثناء بيعه هاتفى محمول مبلغ بسرقتهما بمنطقة الجمالية

الخميس، 18 يناير 2018 01:34 م
القبض على عاطل أثناء بيعه هاتفى محمول مبلغ بسرقتهما بمنطقة الجمالية المتهم وبحوزته المضبوطات


كتب إبراهيم أحمد - أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

تمكن رجال مباحث قسم الجمالية، من ضبط عاطل أثناء بيعه هاتفى محمول مبلغ بسرقتهما لأحد المحال بالجمالية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات الهواتف المحمولة بشارع بن بطوطة فى الدراسة، مفادها أن أحد الأشخاص يعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، فانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطه، وتبين أنه "أحمد على أحمد عبد الله" سن 36 عاطل، مقيم قرية أولاد أبو إسماعيل فى المراغة بسوهاج "دون السوابق"، وبحوزته 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين، واتهماه بالسرقةن وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحرى عن نشاط عاطلين سقطا متلبسين بترويج العملات المقلدة فى الضاهر

التحرى عن الضحايا السابقين لبائع سرق عاملا بالإكراه فى مقابر الخليفة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

جرائم السرقة

امن القاهرة



لا تفوتك
السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة