القبض على عاطل أثناء بيعه هاتفى محمول مبلغ بسرقتهما بمنطقة الجمالية





كتب إبراهيم أحمد - أحمد إسماعيل

تمكن رجال مباحث قسم الجمالية، من ضبط عاطل أثناء بيعه هاتفى محمول مبلغ بسرقتهما لأحد المحال بالجمالية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات الهواتف المحمولة بشارع بن بطوطة فى الدراسة، مفادها أن أحد الأشخاص يعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، فانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطه، وتبين أنه "أحمد على أحمد عبد الله" سن 36 عاطل، مقيم قرية أولاد أبو إسماعيل فى المراغة بسوهاج "دون السوابق"، وبحوزته 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين، واتهماه بالسرقةن وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.