القبض على الشخص المتسبب فى إصابة سائق قطار طنطا الزقازيق





الغربية - عادل ضرة

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، من القبض على الشخص المتسبب فى إصابة سائق قطار رقم 233 ركاب طنطا الزقازيق الأحد الماضي.

وكانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت الأحد الماضي، إصابة سائق قطار رقم 233 ركاب طنطا الزقازيق نتيجة قيام مجهول بإلقاء حجارة على جرار القطار، أثناء مسيرة بين محطة القرشي والنحاس على خط طنطا الزقازيق ما سبب كسر بالزجاج وإصابة السائق، وتم إصلاح الزجاج بمعرفة المختصين، وتعيين سائق آخر بديل واستأنف القطار سيره متجاوزا مدة ساعة وبالكشف الطبى على السائق المصاب بمستشفى الأحرار بالزقازيق، ورد التقرير الطبى يفيد إصابته بكدمة بالأنف حيث تم عمل اللازم له وخروج.

وعلى الفور، وجه اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية بسرعه ضبط المتهم توصلت التحريات التى قادها اللواء أيمن لقية مدير مباحث المديرية وفريق البحث المعاون له إلى أن مرتكب الواقعه "م.أ" 17 سنة سائق توك توك "تم ضبطه" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.حيث كان يلهو مع أحد الصبية وتصادف مرور القطار، فوجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم